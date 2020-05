Die Aufnahme von zunächst einer begrenzten Anzahl von Notfallpatienten sei ein wichtiger Schritt "auf dem Weg zurück zur vollständigen Wiedereröffnung der Notaufnahme" dann Ende Mai, hieß es.



In den letzten Wochen hatten viele Rettungsdienste und Patienten wegen der Teilschließung des Hauses lange Wege zu anderen Kliniken in Kauf nehmen müssen.



Das Haus wies allerdings auch darauf hin, dass die Annahme von Patienten in den genannten Spezialbereichen nur für die Anlieferung durch die Ambulanz gelte. Bürger, die sich mit Leiden in den genannten Fachgebieten selbst in der Notaufnahme vorstellen, könnten dort derzeit noch nicht aufgenommen werden.