Wegen der Corona-Pandemie ist diese Vorbereitung derzeit nicht möglich. Auch bei der DLRG in Potsdam weiß keiner so genau, wie Einsätze überhaupt ablaufen können. Auch wann die Badestellen und Freibäder überhaupt freigegeben werden, ist noch offen. Bisher gibt es deshalb eine Empfehlung vom DLRG Bundesverband. "Der Aufruf ist: Bleibt an Land! Aber es ist wahrscheinlich sehr schwierig umzusetzen. Wenn schönes Wetter ist, dann denkt der eine oder andere bestimmt: Oh, ich würde gerne baden gehen und mir passiert schon nichts", sagt Sprecherin Ines Rohrbach. Sie blickt ein bisschen mit Sorge auf die Badesaison. Im Mai geht es offiziell los, aber schon jetzt sind Stand-up-Paddler, Kinder in Schlauchbooten und sogar die ersten Schwimmer unterwegs.