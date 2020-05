Außerdem gibt es auch Einschränkungen hinsichtlich der Sitzplätze in Paddelbooten. Wenn drei Leute im Paddelboot sitzen wollen, sollten sie aus einem Hausstand kommen. Freunde und Bekannte in einem Paddelboot wird schwierig. Das sollte man auf alle Fälle vorab mit den Bootsvermietern abklären.

Die Leute haben einen sehr hohen Bedarf an Informationen, was die Lockerungen, das Verhalten und die Abstandsregelung angeht. Das Telefon steht relativ selten wirklich still. Man merkt, dass die Leute in die Natur, in den Spreewald raus wollen. Sie möchten aber auch in einem sehr hohen Maße eine Sicherheit spüren, wie sie mit dem Thema hier im Spreewald umgehen können.