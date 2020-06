popelchen Sonntag, 14.06.2020 | 17:35 Uhr

Da streuen also "Neulandpolitiker" eine Software unters Volk und bezeichnen die Tests als "gut verlaufen". Anderorts scheint man das wohl etwas anders zu sehen. Selbst der TÜV-Nord wird mit "Es besteht noch Nachholbedarf" zitiert. Die "Mängelliste" kann z.B. leicht verdaulich, was aber durchaus relativ ist, bei Heise nachgelesen werden. In den entsprechenden Fachblogs geht schon deftiger zur Sache. Ja - eine solche App kann überaus sinnvoll sein, aber so nicht - dagegen ist Windows 3.0 ausgereifte Software. Es zeigt sich wiedermal - ein offener Quellcode ist unabdingbar.