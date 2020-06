dpa/Arne Dedert Audio: rbb Kultur | 05.06.2020 | Interview Anne Waterstraat | Bild: dpa/Arne Dedert

Interview | Umgang mit Kindern in Coronazeiten - "Kinder brauchen Eltern, die nicht völlig den Halt verlieren"

13.06.20 | 15:39 Uhr

Auch wenn die Schulen und Kitas wieder geöffnet haben, sind Familien noch weit von der Normalität entfernt. Kinder spüren die Unsicherheit der Eltern. Man sollte ihnen nichts vorspielen - sie aber auch nicht verängstigen, sagt Familienberaterin Anne Waterstraat.

Frau Waterstraat, wenn die Kinder die Eltern fragen: warum guckst du so traurig – wie offen sollte man dann antworten?

Anne Waterstraat: Es ist wichtig, die Wahrnehmung des Kindes zu bestätigen und nicht zu behaupten, dass alles toll ist. Die Kinder spüren natürlich, dass das nicht stimmt. Sie haben feine Antennen für die Stimmungen und Gefühle der Eltern. Insofern ist es auf jeden Fall richtig, zu sagen: 'Ja, ich bin traurig, ich mache mir Sorgen.' Die Erklärung hängt vom Alter des Kindes ab, das heißt, man sollte keine Erklärungen geben, die das Kind auf der Sachebene gar nicht verstehen kann. Ich würde auch nicht dazu raten, die Kinder in die Details einzubeziehen. Das löst schnell Fantasien aus, die wir selbst oft gar nicht haben.

Zur Person Privat Anne Waterstraat ist Dozentim am Evangelischen Zentralinstitut für Familienberatung in Berlin.



Wenn wir davon sprechen, dass das Geld eventuell nicht reicht, dann kann es sein, dass das Kind sich vorstellt, wie man unter der Brücke leben muss. Man kann aber sagen: 'Das Geld ist gerade knapp, aber in Deutschland muss niemand unter der Brücke leben. Es gibt Hilfsmöglichkeiten. Der Staat unterstützt die Familien.' - oder was auch immer man dann für richtig hält. 'Es wird nicht eine riesige Katastrophe passieren, aber ich bin jetzt in Sorge oder traurig, weil der Sommerurlaub ausfällt, auf den ich mich sehr gefreut habe'. Oder: 'Ich bin gerade sehr erschöpft, weil alles anstrengend ist'. Diese Mitteilungen kann man durchaus machen, denn die Kinder lernen dadurch auch, dass man Gefühle wahrnimmt, dass man sie benennen kann und dass sie dadurch auch handhabbar werden.

Kann man auch ein Gefühl von Mutlosigkeit mit den Kindern teilen? Oder sollte man besser versuchen, Zuversicht zu verbreiten?

Beides. Das ist kein "entweder oder", sondern eine Frage, wie man es macht. Kinder sind existenziell von den Bezugspersonen abhängig und brauchen natürlich Eltern, die nicht völlig den Halt verlieren. Wenn man selbst von dem Gefühl der Mutlosigkeit oder Angst so überflutet oder gefangen ist, dass man gar nichts anderes mehr empfinden kann, dann wird es schwierig. Dann erlebt das Kind auch keinen Halt. Man sollte als Elternteil eher schauen, wie man sich selbst Unterstützung suchen kann, damit auch wieder eine zuversichtliche Seite spürbar werden kann. So kann man dem Kind mitteilen 'Ich bin gerade relativ mutlos, aber auch zuversichtlich, dass wir diese Krise schaffen werden' - das ist für das Kind völlig in Ordnung. Es lernt, dass Eltern mal mutlos sein können, aber nicht die Hoffnung verlieren. Die Erwachsenenen können immer wieder dafür sorgen, einen gewissen Abstand zu ihren eigenen Gefühlen zu nehmen, um damit die zuversichtliche Seite auch wieder in sich selbst wahrzunehmen. Es geht nicht darum, dem Kind ständig Sorglosigkeit und Fröhlichkeit vorzuspielen, wenn man sie gar nicht empfindet. Das - glaube ich - wäre für die Kinder höchst irritierend. Dann spüren sie ganz diffus, dass da was anderes drunter ist und können es nicht einordnen. Das ist beunruhigend. Dann lieber benennen und trotzdem das Kind die Seite spüren lassen, die innerlich noch einen Halt hat. Dann gibt es ein Maß und einen Umgang damit, von dem die Kinder auch profitieren: Für den Ungarn mit Krisen, mit schweren Zeiten, die es im Leben mal gibt.

Viele Eltern erleben ihre Kinder anhänglicher als sonst: ältere Kinder, die auf einmal wieder mit im Elternbett schlafen wollen. Oder ständige Anrufe, wenn die Eltern kurz unterwegs sind. Was raten Sie, sollte man dem nachgeben? Oder sich abgrenzen und sagen: Jetzt mach auch mal alleine.

Auch das ist keine Frage von richtig oder falsch. Das hängt natürlich auch extrem vom Kind und der belastenden Situation ab. Die Familien sind sehr unterschiedlich betroffen, sowohl von existenziellen Sorgen, aber auch von anderen Themen. Wenn zum Beispiel Partnerschaften schon vor der Corona-Zeit sehr angeschlagen waren und das noch obendrauf kam, ist es für die Kinder eine viel schwierigere Situation, als wenn das Familienleben im Prinzip stabil war und die Beziehungen gut waren und sind. Natürlich reagieren die Kinder auf Belastungen und Stress wir wie wir alle - und natürlich fallen sie auch in alte Muster zurück. Auch wir Erwachsenen tun das auch in Krisenzeiten und in Belastungen. Es ist wichtig, diesem Verhalten bei Kindern mit Verständnis zu begegnen und zuzulassen. Man kann sagen, 'Ich verstehe, dass Du das jetzt wieder mehr brauchst und mehr kuscheln möchtest'.

Das heißt aber nicht, dass man die Bedürfnisse alle erfüllen muss, wenn es zum Beispiel gerade nicht geht. Die Frage des Mit-im-Bett-Schlafens entscheidet sich auch daran, ob ich als Elternteil dann noch gut schlafen kann. Manche können das, wenn ein Kind daneben liegt und andere nicht. Wenn man dann schlecht schläft, sollte man das nicht tun, finde ich. Da schadet man sich selbst, was auch für die Kinder nicht gut ist. Es geht auch darum, die Kräfte gut einzuteilen, weil wir noch einen langen Atem brauchen und nicht so genau wissen, wann es wieder anders wird. Dem Kind ist es zumutbar zu sagen: 'Wir kuscheln, aber dann musst du in deinem Bett schlafen. Ich schlafe sonst schlecht, dann bin ich morgen müde und gereizt und das ist nicht gut'. Das verstehen die Kinder und schaffen das auch. Und wenn sie es nicht verstehen, ist es eine wichtige Grenze, die man ziehen muss. Auch wenn man genervt ist, dass man dauernd angerufen wird, ist es wichtig zu sagen, dass es einem zuviel ist. Man muss sich Freiräume schaffen und nicht über die eigenen Bedürfnisse und Grenzen hinweggehen. Wenn es zwei Elternteile gibt, kann man klar aufteilen, an wen sich das Kind wenden soll. Das ist besser als vor Erschöpfung zusammenzuklappen oder auszurasten, weil man so genervt ist.

Die Sommerferien stehen vor der Tür. Endlich Zeit mit der Familie, sagt man normalerweise, aber die hatte man in den letzten Monaten nun schon mehr als genug. Was raten Sie einem Vater, der stöhnt, wie er das jetzt auch noch schaffen soll, die Sommerferien als eine schöne Zeit gemeinsam zu gestalten?

Echt schwere Aufgabe, würde ich dem Vater erstmal sagen und seinen Frust verstehen. Man hat schon so lange durchgehalten und es ist keine Pause in Sicht. Ich weiß von Familien, die wirklich normalerweise monatelang auf diese Ferien hinleben, die vielleicht Familie im Ausland haben und sich darauf freuen, dass das die Zeit ist, die man da mit denen verbringt. Und das fällt nun aus. Ich finde es legitim, da erstmal zu schimpfen und enttäuscht oder sauer zu sein. Wenn man das zulässt und sich erlaubt, dann glaube ich, kommt auch die andere Seite wieder zum Vorschein und man kann Wege oder Ideen finden, aus der Zeit trotzdem irgendwie noch was einigermaßen Schönes zu machen. Ferien sind anders als die Zeit des Homeschoolings. Es gibt nicht mehr jeden Tag Aufgaben und Pflichten, sondern es gibt eine andere Freiheit. Und darüber freuen wir uns jetzt erst mal, in den Tag hineinleben zu können oder überlegen, welche Ausflüge wir machen, wie wir uns auch aufteilen können, dass jeder mal eine Pause hat. Klar, in der Coronazeit waren alle immer zusammen. Das ist natürlich enorm herausfordernd. In den Ferien können durch freiere Zeitaufteilung Freiräume entstehen. Ich glaube, das ist wichtig. Das Wort Pause kommt mir so in den Sinn. Wie kriegt man von dem, was so anstrengend ist, jetzt Pausen organisiert? Aber vorher muss der frustrierte Anteil raus, bevor man zu schnell sagt: Ach, da können wir doch jetzt auch was Schönes daraus machen.

Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Vera Kröning-Mezle, Redaktion Religion und Gesellschaft. Das Gespräch ist eine gekürzte und redigierte Fassung. Das gesamte Interview können Sie hören, wenn Sie auf den Audio-Button im Titelbild des Beitrags klicken. Sendung: rbb Kultur, 05.06.2020, 18:10 Uhr