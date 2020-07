Von Dassel wies die Kritik zurück, dass das Ordnungsamt nicht vor Ort gewesen sei. Dies stimme nicht, sagte er. Es seien Mitarbeiter im Einsatz gewesen. "Wir sind allerdings ausgetrickst worden. Das Ordnungsamt stand vor der Tür und die Hälfte der Gäste ging in den Hinterhof." Außerdem habe die Schicht der Ordnungsamtsmitarbeiter um 23.30 Uhr geendet und da sei das Partygeschehen noch nicht auf seinem Höhepunkt gewesen. Der Bürgermeister erklärte außerdem, dass es nicht genug Personal gebe und dass die Behörde in diesem Fall auf die Unterstützung der Polizei angewiesen sei.

Der Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte, Stephan von Dassel (Grüne), der gleichzeitig Leiter des Bezirks-Ordnungsamtes ist, schließt nicht aus, dass Kneipen und Bars im Bezirk Mitte Corona-bedingt wieder schließen könnten. Das sagte er am Mittwoch in einem Interview mit radioeins vom rbb. Am vergangenen Wochenende hatte es rund um Tor- und Brunnenstraße nachts große Menschenansammlungen gegeben, ohne dass auf Abstands- und Hygieneregeln geachtet wurde.

"Das sind einfach Situationen, wo ein Pandemiegeschehen wirklich wieder explodieren kann – und das müssen wirklich alle wissen, die da hingehen", so von Dassel im Interview. "Ich kann versichern, das wird auf Dauer nicht toleriert."

Seine Sorge ist offensichtlich nicht unbegründet. Denn wie der Bezirk Mitte am Mittwochnachmittag bekannt gab, soll es am vergangenen Freitag im Fall einer zu einem Tanzlokal umgebauten Bar am Alexanderplatz bereits zu einer zweistelligen Zahl von neuen Infektionen mit dem Covid-19-Virus gekommen sein. Mögliche Kontaktpersonen sollen sich nun beim Gesundheitsamt Berlin-Mitte melden.

Der Bezirksbürgermeister nimmt das zum Anlass, sich nun mit einem Offenen Brief an die Inhaberinnen und Inhaber der Bars, Kneipen und anderer gastronomischer Einrichtungen in Mitte zu wenden. "Bitte lassen Sie es nicht so weit kommen, dass Ihr Betrieb wegen massiver Verstöße gegen die Infektionsschutzverordnung von Ordnungsamt und Polizei sanktioniert und in letzter Konsequenz geschlossen werden muss", so von Dassel. In dem Schreiben heißt es: "Beachten Sie bitte zwingend und ausnahmslos die in der aktuellen Corona-Pandemie weiterhin geltenden Abstands- und Hygieneregeln!"