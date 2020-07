Ein Kind aus einer Potsdamer Kindertagesstätte hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das hat die Stadt am Dienstag mitgeteilt. Das positive Testergebnis sei dem Gesundheitsamt übermittelt worden. Das Kind wurde demnach getestet, weil ein Elternteil einen positiven Befund hatte. Es war bis Ende vergangener Woche in einer Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt (Awo) betreut worden.

Das Gesundheitsamt bereite nun Tests für mehr als 100 Kita-Kinder sowie fünf Erzieherinnen und Erzieher der Einrichtung vor, teilte die Stadt weiter mit. Alle seien Kontaktpersonen ersten Grades und müssten in Quarantäne. Sie sollen an diesem Mittwoch getestet werden. Der Krippenbereich der Kita sei nicht betroffen, die Kita bleibe weiter geöffnet.

In den vergangenen sieben Tagen seien in Potsdam acht Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Zahl der Personen in Potsdam, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus infiziert haben, liegt bei 662, teilte die Stadt mit. Insgesamt 511 Personen gelten in Potsdam als genesen.