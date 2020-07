Chris Berlin Samstag, 25.07.2020 | 17:30 Uhr

Ich mache jeden Tag die Erfahrung , ob in der S-Bahn oder Bus oder in der Tram das Menschen ohne Maske oder auch nur nur den Mund bedeckt sitzen. Es sind immer dieselben von Jung und nicht mehr ganz so jung ohne Masken und ich habe noch keine einzige Kontrolle gesehen. Wenn ich gerade wie in der Warschauer Straße auf den Mittelstreifen (Skaterparty) da ist von Abstand nicht die Rede. Was muss erst passieren? Ich bin gefährdet und gehe jeden Tag voll arbeiten und fahre mit den entsprechenden Verkehrsmitteln. Leider gibt es in meinem Bekanntenkreis Leute die es überhaupt nicht interessiert und das alles für Unsinn halten. Vielleicht sollten Mann denen die medizinische Hilfe verwehren. Kontrollen bitte auch um 5:30. Uhr wären ratsam. Bleibt gesund.