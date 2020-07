Bild: BVG/Kevin Doan

Infektionsschutz für Busfahrer - BVG gibt Hunderttausende Euro für Spuckschutz in Bussen aus

28.07.20 | 22:01 Uhr

Bislang werden die Busfahrer der BVG eher provisorisch mit Folien und Flatterbändern von den Fahrgästen getrennt. Bis Jahresende sollen die Busse nun mit Spuckschutz-Scheiben ausgerüstet werden. Die Maßnahme wird für die BVG nicht ganz billig.

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) lassen sich den Corona-Schutz ihrer Fahrerinnen und Fahrer einiges kosten: Mehrere Hunderttausend Euro sollen investiert werden, um bis Jahresende einen Großteil der Flotte mit Plexiglasscheiben auszurüsten. Das ergibt sich aus einer Schätzung auf der Grundlage von Zahlen der BVG. Dieser sogenannte Spuckschutz wird in der Fahrerkabine installiert und soll die Mitarbeiter vor den Aerosolen infizierter Fahrgäste schützen. Insgesamt sollen rund 1.400 Fahrzeuge ausgestattet werden, sagte ein BVG-Sprecher am Dienstag auf Nachfrage von rbb|24. "347 Busse werden noch in diesem Jahr aus dem Dienst genommen, weshalb diese keine Scheibe erhalten", so der Sprecher weiter.

Im Schnitt rund 2.000 Euro pro Scheibe

Die Sonderanfertigungen sind allerdings nicht billig: So kostet der Einbau einer Scheibe in einem der Citaro-Busse von Mercedes 2.400 Euro. Bei den Bussen der Marke VDL sind es immerhin noch 1.800 Euro. "Bei allen anderen Typen ist der Preis noch offen", so der BVG-Sprecher. "Hier laufen die Anfragen direkt beim Hersteller und auf dem freien Markt." Rechnet man mit einem durchschnittlichen Einbaupreis von rund 2.000 Euro, kostet die Maßnahme 2,8 Millionen Euro.

Bislang werden die Fahrerinnen und Fahrer komplett von den Fahrgästen isoliert: Ihre Kabine ist mit Flatterbändern und Folie abgetrennt, zudem ist die vordere Tür für Fahrgäste verschlossen. Mit den neuen Plexiglasscheiben könnte sich das wieder ändern. Allerdings soll es laut "Berliner Zeitung" auch weiterhin keinen Ticketverkauf beim Fahrer geben. Laut der Zeitung fahren die ersten Busse mit Spuckschutz bereits auf den Linien 296 und 396 in Lichtenberg und Karlshorst.

Maskenmuffel kein großes Problem