Nach Kontakt mit Corona-Infizierten Urlaubern: 52 Personen in Quarantäne

Nachdem sich ein Ehepaar aus Berlin-Spandau bei einem Aufenthalt in Manchester (Großbritannien) mit dem Coronavirus infiziert hat, befinden sich 52 Kontaktpersonen aus Spandau in Quarantäne. Das teilte die zuständige Amtsärztin Gudrun Widders dem rbb am Dienstag auf Anfrage mit.

Insgesamt wurden aus der Gruppe bisher 13 Menschen positiv auf Corona getestet, einige Testergebnisse stünden aber noch aus. Zusätzliche Schutz- oder Quarantänemaßnahmen seien derzeit nicht erforderlich, so Widders. Demnach befinde sich unter den Kontaktpersonen niemand, der in einem Krankenhaus, einer Schule, Kita oder in einem ähnlichen Bereich arbeitet.

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hatte am Montag im Gesundheitsausschuss berichtet, dass alle sieben Mitglieder der Spandauer Familie an Corona erkrankt seien.