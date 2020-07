Cuno Berlin Montag, 27.07.2020 | 13:43 Uhr

Warum wird in Berlin immer ein Geheimnis da raus gemacht, in welchen Situationen und wo es zu Ausbrüchen kommt (natürlich unter Wahrung des Datenschutzes)- andere Bundesländer sind da wesentlich "offener". Mein Mitleid mit den Reiserückkehrern hält sich in Grenzen. Der Berliner Senat ist ein absoluter Schnarchverein. Teststellen werden erst wahrscheinlich erst zu den kommenden Sommerferien eingerichtet, keine Kontrollen in der Gastronomie , bei Firseuren etc.. Sehr täglich Kellner ohne MMS, Friseure, die den MMS unter dem Kinn tragen und dabei alte Menschen bedienen. Die Angestellten bringen ihre Kinder mit zur Arbeit, die schreien an den Kunden vorbei rennen - Infektionsschutz - null und das auch im beschaulichen Wilmersdorf - zweite Welle kommt garantiert - bin mal gespannt wie lange die Schulen dann im Regelbetrieb sind - aber daran sind ja dann auch die freudig reisenden Familien mit Schuld daran - und bei Schulschließungen geht dann wieder das grosse Gejammere los