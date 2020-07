Erotische Massagen und BDSM in Berlin wieder zulässig

Sexuelle Dienstleistungen wie erotische Massagen und BDSM sind in Berlin wieder erlaubt. Das hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg am Mittwoch beschlossen. Das Gericht begründet die Entscheidung damit, dass das absolute Verbot der Erbringung sexueller Dienstleistungen mit Körperkontakt in der Corona-Infektionsschutzverordnung des Landes Berlin gegen den Gleichheitssatz verstoße. Aktuell sind alle Erbringungen sexueller Dienstleistungen mit Körperkontakt verboten.

Gegen das absolute Verbot hatten Betreiberinnen eines Studios für sexuelle Dienstleistungen im Bereich BDSM und erotischer Massagen ein Eilverfahren angestrebt. Im Beschluss bewerten die Richter das absolute Verbot als gleichheitswidrig und argumentieren, dass bei sadomasochistischen BDSM-Praktiken und Massagen das Infektionsrisiko geringer ausfalle als bei Bordellen mit Geschlechtsverkehr. Das Angebot beschränke sich auf Berührungen mit der Hand, weshalb ein größerer Abstand zwischen den Beteiligten bestehe.