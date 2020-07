Nach 23 Jahren musste die Gastronomin Cynthia Barcomi das "Deli" in Berlin-Mitte nach dem Corona-Shutdown schließen - auch um ihr Geschäft in der Bergmannstraße zu retten. Im Interview spricht sie über Hilfen vom Staat und ihrem Kampf ums Überleben.

rbb: Frau Barcomi, so richtig gut geht es Ihnen in diesen Zeiten nicht - wie vielen im Mittelstand. Als Sie wussten, dass es mit dem "Deli" in Mitte nicht mehr weitergeht, wie war das für Sie?

Cynthia Barcomi: Ich habe das "Deli" in Mitte fast 23 Jahre geführt, und es war wahnsinnig erfolgreich. Ich habe das Objekt geliebt und mich auch sehr stark damit identifiziert. Es floss über die Jahre eine Menge Arbeit hinein. Aber ich habe wahrnehmen müssen, dass es jetzt eine ganz andere Situation ist. Und ich habe wirklich Angst gehabt, dass, wenn ich das Objekt so weiterführe wie bisher, was natürlich nicht möglich ist, dass es auch das Geschäft in der Bergmannstraße runterzieht. Und dann habe ich am Ende des Tages alles verloren.