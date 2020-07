Die überwiegende Mehrheit, rund 90 Prozent der Fahrgäste, hält sich laut BVG an die Pflicht, Mund und Nase in öffentlichen Verkehrsmitteln zu bedecken.



Im Gegenzug zählten Sicherheitsleuten der BVG in den letzten drei Wochen etwa 30.000 Verstöße gegen die Maskenpflicht, bestätigte Sprecherin Petra Nelken am Freitag rbb|24. Zuerst hatte der Tagesspiegel berichtet. Nach einer Anfrage von rbb|24 handelt es sich laut BVG dabei um etwa ein Zehntel der Fahrgäste ohne Maske in Bussen, Straßenbahnen und U-Bahnen.



Den Angaben zufolge ist damit die Akzeptanz der Maskenpflicht in den Verkehrsmitteln der

Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) gestiegen. Denn Mitte Juni, als die BVG noch nicht selbst kontrollierte, trugen laut Nelken damals zwar 90 Prozent der Fahrgäste Masken in Bussen - aber in Trams lag die Quote bei 85 Prozent, in U-Bahnen nur bei 75 Prozent.