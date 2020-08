In Berlin ist die Zahl bestätigter Corona-Infektionen auf 9.850 gestiegen. Damit sind innerhalb von 24 Stunden 111 Fälle hinzugekommen. Das ist der höchste Wert an Neuinfektionen seit dem 18. und 19. Juni.

Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden den Angaben zufolge 34 Patienten, 14 von ihnen intensivmedizinisch. Die anderen seien zu Hause in Quarantäne. 224 Menschen starben bislang an dem neuartigen Virus, die meisten im Alter zwischen 80 und 89 Jahren (83 Tote). Nach den Zahlen sind weiterhin keine neuen Todesfälle hinzugekommen.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Dienstag 966 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages. Damit nähert sich die Zahl wieder der Marke von 1.000 Neuinfektionen. Der Wert hatte in der vergangenen Woche bereits am Donnerstag, Freitag und Samstag über der Schwelle von 1.000 gelegen - erstmals seit Anfang Mai wieder. Der Höhepunkt bei den täglich gemeldeten Neuansteckungen hatte Anfang April bei mehr als 6.000 gelegen.