Freiwillige Tests an Flughäfen Tegel und Schönefeld - Ein Prozent der Reiserückkehrer positiv auf Corona getestet

03.08.20 | 17:09

An den beiden Berliner Flughäfen wurden seit vergangener Woche rund 2.300 Reiserückkehrer aus Risikogebieten auf Covid-19 getestet. "Knapp ein Prozent der getesteten Personen waren positiv", teilte Ulrich Frei, Vorstand Krankenversorgung der Charité, am Montag auf Anfrage mit. Das entspricht etwa 23 positiv getesteten Personen. Die Charité führt die Tests an den beiden Standorten durch. Seit Mittwoch können sich Rückkehrer auf das Virus am Flughafen Tegel testen lassen. Am Freitag wurde auch eine Teststelle in Schönefeld eingerichtet. Der Flughafen geht davon aus, dass täglich im Schnitt rund 2.000 Menschen aus Gebieten nach Berlin reisen, die das Robert Koch-Institut als Risikogebiete einstuft. Die Tests sind derzeit noch freiwillig. Wer jedoch kein aktuelles negatives Testergebnis nach seiner Rückkehr vorweisen kann, muss in eine 14-tägige häusliche Quarantäne.



Mehr positive Fälle in NRW

Anders als in Berlin waren in Nordrhein-Westfalen die freiwilligen Tests von Reiserückkehrern deutlich häufiger positiv: Bei rund 2,5 Prozent der an NRW-Flughäfen getesteten Personen wurde das Virus festgestellt. Das sei eine "relativ hohe Trefferquote", sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Montag im Deutschlandfunk. 40 bis 50 Prozent der Rückkehrer machten demnach von dem kostenlosen Angebot Gebrauch. In NRW hatten kostenlose Testangebote für Reisende aus Risikoländern an den Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn, Dortmund und Münster/Osnabrück vor gut einer Woche begonnen. An den vier Flughäfen landeten vergangene Woche etwa 160 Flugzeuge mit 15.000 Reisenden aus Gebieten, die derzeit vom Robert-Koch-Institut (RKI) als Risikogebiet ausgewiesen sind - etwa der Türkei, Ägypten, Marokko und Israel.



Testpflicht soll in dieser Woche kommen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bekräftigte am Montag, dass eine Corona-Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten im Lauf dieser Woche in Kraft treten soll. Einen genauen Termin nannte er am Montag im ARD-"Morgenmagazin" aber noch nicht: "Wir

haben erste Entwürfe", sagte Spahn. "Wir wollen das gut abstimmen auch mit den Ländern, da das ja auch vor Ort dann an den Flughäfen zum Beispiel oder an den Bahnhöfen gelebt werden können muss. Und deswegen finde ich es wichtig, es gut zu machen." Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums kündigte an, dass die Corona-Testpflicht für Rückkehrer stichprobenartig überprüft werden soll. "Flächendeckende und lückenlose Kontrollen halten wir für nicht praktikabel", sagte der Sprecher am Montag in Berlin. "Wir gehen davon aus, dass viele Menschen sich freiwillig testen".