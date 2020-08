Bei einer Auseinandersetzung am Berliner Alexanderplatz ist in der Nacht zum Freitag ein Mann getötet worden. Wie ein Polizeisprecher dem rbb am Freitagmorgen sagte, waren Stichverletzungen die Todesursache. Die Person sei auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr.

Demnach wurde bei der Messerstecherei eine weitere Person verletzt. Eine Mordkommission hat nach Angaben der Polizei die Ermittlungen übernommen. Nach rbb-Informationen wurde ein Mann am Fuße des Fernsehturms festgenommen.

Außerdem konnte die Polizei am Tatort ein Messer sowie Patronenhülsen sicherstellen. Nach ersten Informationen aus Polizeikreisen sollen Schüsse gehört worden sein, es könne sich aber auch um eine Schreckschusswaffe gehandelt haben.