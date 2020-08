Mühli Kreuzberg Donnerstag, 13.08.2020 | 16:46 Uhr

Es macht jetzt wenig Sinn, diese Zahl so in den Raum zu stellen. Was jetzt mal richtig interessant wäre und unbedingt dargestellt werden müsste: Was ist die Ursache für diesen Anstieg: Handelt es sich um Urlaubsrückkehrer? Oder um die so sehr (zu Unrecht) im Fokus stehenden Partymeilen (wohl kaum, dann wären die Infektionen ja nicht in Mitte registiert). Oder haben sich Mitarbeiter in den touristischen Betrieben infiziert, oder sind des die Dasselsschen Wegbiersünder?

Bevor jetzt Poltitker wieder im Gieskannenprinzip Maßnahmen fordern, verlange ich eine Analyse der Ansteckungswege - und daraus resultierend evt. Maßnahmen. Ich vermute aber eher, weil Prenzl-Schwaben im Luxusurlaub im Wirlepool infiziert wurden, darf mein Späti nun kein Bier mehr vekaufen.

Auswertung ist also das mindeste, was wir erwarten dürfen