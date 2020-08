Bild: DPA/Kay Nietfeld

Lehrkraft postiv getestet - Berliner Gymnasium schließt wegen Corona-Fall im Kollegium

12.08.20 | 22:42 Uhr

Ein Gymnasium in Treptow-Köpenick bleibt am Donnerstag geschlossen - eine Lehrkraft war positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Mindestens sechs weitere Berliner Schulen haben wenige Tage nach Ende der Sommerferien ebenfalls Corona-Fälle gemeldet.



Das Gerhart-Hauptmann-Gymnasium im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick bleibt am Donnerstag geschlossen. Das geht aus einer Mitteilung der Schulleitung an Lehrer, Schüler und Eltern hervor, die dem rbb vorliegt. Eine Lehrkraft sei positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Da der Befund Mittwoch erst am späten Nachmittag der Schulleitung mitgeteilt worden sei, habe man sich zu dem Schritt entschlossen, heißt es. Eine Kontaktnachverfolgung durch das Gesundheitsamt habe deswegen noch nicht durchgeführt werden können. Die Senatsbildungsverwaltung sei über den Schritt informiert worden.

Sechs weitere Schulen melden Fälle

Die Fachlehrer seien gebeten, den Schülern Aufgaben zukommen zu lassen. Im Laufe des Donnerstag würde über das weitere Vorgehen informiert werden, so die Mitteilung.

Kurz nach dem Beginn des neuen Schuljahres in Berlin wurde außerdem an an sechs Schulen Corona-Infektionen festgestellt. Das hatte die Senatsbildungsverwaltung der rbb-Abendschau mitgeteilt - bevor die Schließung des Georg-Hauptmann-Gymnasiums bekannt worden war. Danach liegen diese Schulen im Westend (Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf), Lichterfelde (Steglitz-Zehlendorf) sowie im Bezirk Reinickendorf. Die Betroffenen und ihre Kontaktpersonen seien unter Quarantäne gestellt worden, hieß es.

Scheeres kündigt Gespräche mit Lehrern und Eltern an

Am Montag hat in Berlin das neue Schuljahr begonnen. Die Schülerinnen und Schüler haben wieder Unterricht im Regelbetrieb, also ohne Abstandsregeln und in gewohnter Klassenstärke. Daran hat es in den vergangenen Wochen viel Kritik gegeben, nicht zuletzt von der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) und dem Landeselternausschuss.

Für kommenden Montag kündigte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) die erste Sitzung des neuen Hygienebeirats an. Die Senatorin reagierte damit auf eine Einladung durch die beiden Organisationen zu einem Treffen für einen "Corona-Bildungspakt" am Donnerstag. GEW und Elternvertreter hatten argumentiert, es müsse dringend darüber gesprochen werden, wie gute Bildung und Gesundheitsschutz in den Schulen miteinander vereinbart werden könnten. Dem entgegnete Scheeres in ihrem Brief: "Würden wir jetzt erst über einen "Corona-Bildungspakt" nachdenken, wären wir reichlich spät dran."

