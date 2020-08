Bis zum Mittag lagen 469 Testergebnisse vor, dabei gab es bei sechs Personen ein positives Ergebnis. Betroffen sind laut einem Landkreissprecher sowohl Kinder als auch Erwachsene. Darunter ist eine Familie, die in engerem Kontakt zur Familie steht, die bereits zu Wochenbeginn positiv getestet wurde. Nähere Angaben machte der Landkreissprecher nicht. Weitere Testergebnisse werden im Tagesverlauf sowie am Freitag erwartet.

Nach umfangreichen Corona-Testungen an einer Wittenberger Schule und einer Kita gibt es sechs weitere positive Fälle, das teilte die Prignitzer Kreisverwaltung am Donnerstag mit.

Das Gesundheitsamt habe am Donnerstag damit begonnen, die Getesteten bzw. deren Erziehungsberechtigte zu informieren. Gleichzeitig werden die Kontakte der Personen ermittelt, um mögliche Infektionsketten erkennen zu können.

Erst wenn alle Testergebnisse vorliegen, will das Gesundheitsamt über weitere Maßnahmen beraten - unter anderem zur Frage, ob der Betrieb in der Elblandgrundschule sowie in der AWO-Kita in der kommenden Woche wieder starten kann. Am Freitagmittag will die Prignitzer Kreisverwaltung dazu auf einer Pressekonferenz informieren.