Robert B. Berlin Freitag, 28.08.2020 | 14:50 Uhr

Der politisch motivierte linke Unfug wurde vom Gericht kassiert. Die Rot-Rot-Grüne Landesregierung in Berlin könnte meiner Meinung nach - hohe Bußgelder - für Verstöße bzgl. Maskenpflicht speziell bei Demos erlassen und auch mit tausenden Polizisten kontrollieren. Demoverbot kann und darf nur letztes Mittel sein. Die linke Landesregierung hat finde nicht mal ansatzweise die Möglichkeiten ausgeschöpft. Es wird mit zweierlei Maß gemessen (siehe auch "Bild Demo-Verbot in Berlin: Angriff auf eines unserer höchsten Grundrechte"). Das Gericht hat finde richtig entschieden.



Ich sehe das Thema der Demo jedoch sehr kritisch, was aber keine Rolle spielen darf bei der Bewertung.



Zitat Andreas Geisel (SPD): "Ich bin nicht bereit, ein zweites Mal hinzunehmen, dass Berlin als Bühne für Corona-Leugner, Reichsbürger und Rechtsextremisten missbraucht wird."



Zitat Andreas Geisel (SPD): "Die Berliner Polizei wird am Wochenende mit mehreren Tausend Beamtinnen und Beamten in der Stadt sein"