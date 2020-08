Kinder und Jugendliche mit leichtem Schnupfen oder Husten - ohne Fieber - dürfen in Brandenburg in die Kita und Schule gehen. Das teilte das Bildungsministerium in einem Schreiben den Einrichtungen am Donnerstagmittag mit. Die klarstellenden Hinweise für Kitas und Schulen arbeitete das Gesundheitsministerium als Ergänzung zu den schon bestehenden Hygieneplänen aus.

Sollten doch Corona-typische Krankheitszeichen auftreten, müssen die Betroffenen zu Hause bleiben. Darunter zählen vor allem Symptome einer einfachen Erkältung, wie trockener Husten, Fieber bis zu 38,5 Grad Celsius, Atembeschwerden, zeitweiser Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn sowie Halsschmerzen. Auch wenn in der Familie eine Infektion festgestellt worden ist, muss das Kind in häusliche Quarantäne. Das gilt zudem, wenn ein Familienmitglied zu einer infizierten Person Kontakt hatte und auf ein Ergebnis des COVID-19-Tests wartet, heißt es weiter in dem Schreiben.