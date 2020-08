Das Verwaltungsgericht Potsdam hat die Quarantäne einer Erstklässlerin vorzeitig beendet. Das Gericht gab dem Eilantrag des Kindes gegen die Quarantäne-Anordnung des Potsdamer Gesundheitsamtes am Mittwoch statt, wie das Gericht am Donnerstag bestätigte. Zuvor hatten die "Potsdamer Neuesten Nachrichten" (Donnerstag) berichtet.



Damit durfte das Kind bereits am Donnerstag - und nicht wie zunächst vorgesehen am Freitag - in seine Potsdamer Grundschule zurückkehren. Die Stadt legte gegen die Entscheidung nach eigenen Angaben Beschwerde ein.