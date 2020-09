Berliner Senat beschließt Maskenpflicht in Bürogebäuden

In Berlin ist die Zahl neuer Corona-Infektionen zuletzt wieder deutlich schneller gestiegen, allein am Dienstag kamen 173 Fälle hinzu. Im Kampf gegen die Pandemie hat die rot-rot-grüne Koalition deshalb schärfere Regeln in der Hauptstadt angekündigt.