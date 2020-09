Die Berliner Polizei ist seit Montagmittag mit einem Großaufgebot am Dong-Xuan-Center in Lichtenberg im Einsatz. Rund 200 Kräfte seien in einem Einkaufszentrum im Einsatz, um die Einhaltung der Corona-Bestimmungen zu überprüfen, teilte die Polizei am Mittag auf Twitter mit.

Es sei ein gemeinsamer Einsatz mit dem Bezirksamt, hieß es. Mitarbeitende vom Ordnungsamt Lichtenberg, vom Finanzamt Wedding und vom Bezirksamt Pankow hätten die Polizei unterstützt, sagte Polizeiprecherin Anja Knop dem rbb. Die Kollegen hätten drei Hallen begangen und Beschäftigte sowie Kunden und Kundinnen überprüft, so Knop zu rbb 88,8. Zunächst hatte die Polizei den genauen Einsatzort nicht bekannt gegeben.

Nach rbb-Informationen wurden neben der Einhaltung von Corona-Abstände und Mund-Nasen-Bedeckungen auch Gewerbescheine kontrolliert.

Das Dong-Xuan-Center in der Herzbergstraße gilt mit seinen zahlreichen Läden und Gaststätten als beliebter Treffpunkt. Im Juli 2019 hatte eine Lagerhalle auf dem Gelände gebrannt und einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. 2016 hatte es ebenfalls einen Brand gegeben, der einen Millionenschaden anrichtete.