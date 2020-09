Tom Erdmann, Vorsitzender der Berliner Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), begrüßte den Einsatz der Geräte. "Ich halte das für eine gangbare Möglichkeit", sagte er der Zeitung. Aber besser wäre natürlich, sie in größerer Anzahl zu haben, "am besten in jedem Klassenzimmer". Landeselternsprecher Norman Heise schätzt das ähnlich ein: "Warum kann man das nicht flächendeckend machen?"



Dagegen ist der Einsatz von Luftreinigern mit Luftfiltern noch nicht sicher. An einigen wenigen Berliner Schulen startet nach Angaben der Bildungsverwaltung ein Pilotprojekt mit Hepa-Filtern, die auch Viren aus der Luft entfernen sollen. Wie effektiv das sei, müsse zunächst getestet werden, sagte der Sprecher der Senatsverwaltung. Die Zahl der belastbaren Studien zu dem Thema sei überschaubar.