Feuerwehr bekämpft komplizierten Brand in Spandauer Jeremia-Kirche

Dach steht in Flammen

Großeinsatz in Berlin-Spandau: In der Jeremia-Kirche im Burbacher Weg ist das Dach in Brand geraten. Rund 100 Feuerwehrleute sind dabei, die Flammen zu löschen. Die Löscharbeiten gestalten sich offenbar schwierig, es muss Spezialgerät eingesetzt werden.