Ein erster Corona-Fall im geschlossenen Vollzug in Berlin ist bestätigt worden. Wie der rbb am Freitag erfuhr, wurde ein 19-Jähriger nach seiner Einlieferung in die Jugendstrafanstalt Berlin in der Nacht zu Donnerstag positiv getestet.

Der junge Mann zeigt nach Angaben der Strafanstalt aber keine Symptome. Er befinde sich in Quarantäne. Justizmitarbeiter, die mit dem 19-Jährigen Kontakt hatten, haben sich demnach ebenfalls in Quarantäne begeben. Kontakt zu anderen Insassen hatte der Infizierte nicht.