Was PCR, Antigen- und Antikörper-Tests können – und was nicht

Sensitivität beschreibt, wie gut ein Test tatsächlich Infizierte auch erkennt und wie viele Infizierte ihm durch die Maschen gehen. Man spricht in der Statistik von den falsch-negativen Ergebnissen. Je näher der Wert an 100 Prozent ist, desto zuverlässiger spürt der Test alle Infizierten auf.

PCR-Tests sind die Tests, die derzeit überwiegend zur Diagnose von Corona-Infektionen genutzt werden. Sie gelten in der Forschung als Goldstandard. Aber wieso? Die Tests suchen nach spezifischem Virus-Erbgut in der Probe und haben dadurch mehrere Vorteile. Zum einen können sie selbst kleinste Mengen an Virus-Erbgut aufspüren und so kann in verschiedenen Stadien der Infektion das Virus nachgewiesen werden [nature.com]. Zum anderen haben die PCR-Tests eine hohe Spezifität, denn der Test ist so ausgelegt, dass er spezifisch an für Sars-Cov-2 charakteristische Erbgutteile andockt.

Letzteres wird immer wieder von Kritikern der Corona-Maßnahmen angezweifelt, indem sie auf eine Studie verweisen, bei der PCR-Tests scheinbar deutlich geringere Spezifität zeigen [instand-ev.de] als hier angegeben. Diese Studie untersucht aber nur, wie gut der PCR-Test die einzelnen charakteristische Erbgutteile findet. In der Praxis werden zum Beispiel Dual-Target PCR-Tests benutzt [rki.de], die nicht nur an eine sondern an mindestens zwei Stellen des Corona-Erbguts andocken können. Dadurch sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass der PCR-Test auf einen Erbgutteil anschlägt, der zwar bei Sars-Cov-2 aber auch ähnlichen Erregern vorhanden ist. Experten haben rbb|24 bestätigt, dass man von einer Spezifität über 99,5% ausgehen sollte.

Der PCR-Test hat aber auch einige Nachteile. Er kostet viel, dauert lange, benötigt spezielle Labore und vor allem können positive Fälle unerkannt bleiben. Das kann zum Beispiel geschehen, wenn der notwendige Rachenabstrich nicht richtig durchgeführt wird oder die Infektion schon zu lange her ist. Darum wird zum Beispiel für das Entlassen aus der Quarantäne dazu geraten, dass die Betroffenen zwei negative, zeitversetzte Abstriche vorlegen müssen [rki.de]. Ferner ist es auch möglich, dass noch Viruserbgut gefunden wird, wenn eigentlich der oder die Betroffene längst die Infektion hinter sich hat, aber eben noch Virenreste in Rachen und Nase hat.