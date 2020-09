Staatsanwaltschaft und Polizei haben am Mittwoch bei einer Durchsuchung im Potsdamer Klinikum Ernst-von-Bergmann Akten und Unterlagen sichergestellt. Hintergrund seien laufende Ermittlungen wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und fahrlässigen Tötung nach einem schweren Corona-Ausbruch in der Klinik, sagte Wilfried Lehmann, leitender Staatsanwalt, auf Anfrage. In den Ermittlungsverfahren werde auch geprüft, ob sich Mediziner wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz strafbar gemacht haben. Zuvor hatte die "Märkische Allgemeine" in ihrer Online-Ausgabe darüber berichtet.