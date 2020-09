In Berlin werden nach derzeitigem Stand trotz Corona in der Adventszeit wieder Weihnachtsmärkte stattfinden können. "Weihnachtsmärkte gehören zu Veranstaltungen im Freien", sagte ein Sprecher der Senatsgesundheitsverwaltung am Samstag. Entsprechend seien bis zu 5.000 Personen zugelassen.

Ein weiteres wesentliches Ziel sei die Sicherstellung der Kontaktnachverfolgung durch geeignete Maßnahmen, hieß es. Näheres zu den Anforderungen an das Schutz- und Hygienekonzept, sowie Vorgaben zu Auslastungsgrenzen oder Zutritts- und Besuchsregelungen, könne die Senatsgesundheitsverwaltung "in einem bereichsspezifischen Hygienerahmenkonzept bestimmen".

Nach einer Umfrage des Evangelischen Pressedienstes planen auch andere Städte mit Weihnachtsmärkten. So soll der traditionelle Nürnberger Christkindlesmarkt stattfinden, aber er wird dezentraler gestaltet: Die Stände werden nach Angaben des Marktamtes in größeren Abständen und an diversen Plätzen in der Altstadt aufgestellt. Auch Dresden will am traditionellen Striezelmarkt festhalten. Dort soll die Veranstaltungsfläche auf dem Altmarkt vergrößert werden, damit Händler und Gäste mehr Platz haben, wie ein Sprecher der Stadtverwaltung erklärte.