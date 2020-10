An Wochenenden kommt es oft zu Verzögerungen bei der Meldung neuer Infektionen an die zuständigen Behörden. Zwischen Samstag und Montag sind die offiziellen Tageswerte deshalb meist unvollständig. Entsprechend enthalten die Zahlen ab Dienstag viele Nachmeldungen.

In Berlin sind am Montag 930 neue Corona-Infektionen registriert worden. Das geht aus dem Corona-Lagebericht des Senats hervor [berlin.de/corona/lagebericht] .

Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit der Krankheit ist um einen Fall auf 251 gestiegen. 9,2 Prozent der Intensivbetten in den Kliniken der Stadt sind momentan mit Covid-19-Patienten belegt. Von den sogenannten Corona-Ampeln des Senats zeigt nur noch eine Grün.

Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz - also die Anzahl neuer Fälle innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner - liegt nun berlinweit bei 131,8 (Sonntag: 122,7). Am stärksten betroffen ist nach wie vor Neukölln mit einer 7-Tage-Inzidenz von 290,7, gefolgt von Mitte (201,7) und Friedrichshain-Kreuzberg (168,7). Am niedrigsten sind die Werte weiter in den östlichen Bezirken der Stadt. Allerdings übersteigen nun alle den kritischen Grenzwert von 50.