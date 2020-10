Wie die AOK-Nordost am Donnerstag mitteilte, sind psychische Erkrankungen mittlerweile die zweithäufigste Ursache [br.de] für eine Krankschreibung: Berlinerinnen und Berliner, die sich aus psychischen Gründen krankschreiben ließen, fielen in der ersten Jahreshälfte 2020 deutlich länger bei der Arbeit aus als im Vorjahr. Die Krankheitsdauer stieg der Berechnung nach um 16 Prozent.

In der zweiten Phase nach dem Shutdown hätten erneut Ängste bei den Patienten dominiert. Allerdings waren es im Sommer eher die Lockerungen und die Rückkehr an den Arbeitsplatz, die bei vielen Menschen eine Erkrankungsängste verstärkten. Die Gesamtzahl der Beratungen sei von Mai bis Ende September zwar zurückgegangen. Aktuell steige diese Nachfrage jedoch erneut - gemeinsam mit den Fallzahlen und dem anstehenden zweiten Lockdown in Berlin.

Abgesehen von den Krisendiensten können Menschen mit Symptomen psychischer Erkrankungen auch an die Kassenärztliche Vereinigung in Berlin wenden, die Menschen auf der bei der Suche nach einem schnellen Termin für eine Therapie unterstützt [kvberlin.de]. Zu langen Wartezeiten kommt es in Berlin allerdings trotzdem immer wieder. Alexander Drandarevski, Oberarzt der Wiegmann Klinik für Psychogene Störungen, sagte im Gespräch mit rbb|24, der Zugang für Patienten in die ambulante Versorgung sei durch die Pandemie noch einmal erschwert worden: "Die Schwelle ist jetzt noch höher", so Drandarevski.

In der Klinik beobachtete der Oberarzt im März und April einerseits dieselben psychischen Probleme, wie vor der Corona-Pandemie: depressive Störungen, Angststörungen und Persönlichkeitsstörungen. Doch anders als zuvor kamen auch Menschen zur Behandlung, die zusätzlich auf menschlichen Kontakt angewiesen waren. Denn auch der massive Mangel an menschlichem Kontakt kann zu psychischen Belastungen führen [aerzteblatt.de]. Und je länger Spannungen und Verunsicherungen anhielten, desto stärker wirke sich das auf die Krankheitssymptome aus.



Deswegen sei es hilfreich, trotz der Einschränkungen Beziehungen aufrecht zu erhalten, sei es telefonisch oder per Video, oder im persönlichen Kontakt unter dem Schutz der Maske, so Drandarovski. "Das ist ein menschliches Bedürfnis, bei dem man sich nicht schlecht fühlen muss." Allgemein empfehle man Menschen sich trotz der Einschränkungen Hilfsangebote zu holen, im therapeutischen Kontakt zu bleiben und die möglichen Anlaufstellen zu nutzen.