Zitronenfalter Berlin Montag, 12.10.2020 | 21:01 Uhr

Das ist Demokratie. Wir schützen die NAZIS vor Ungemach. So wird rechtes Gedankengut wieder salonfähig.

Am Ende will es wieder keiner bemerkt haben. War doch alles Recht und in Ordnung.

Wahrscheinlich unterrichtet er auch noch mit der Auflage das Tatoo nicht mehr öffentlich zu zeigen.

So läuft das in Deutschland, schon immer.