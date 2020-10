Olaf am See Montag, 26.10.2020 | 12:08 Uhr

Dingens hat in der Hinsicht recht, dass alle, die nicht nach der Pfeife tanzen zutiefst verurteilt werden. Auch was die Rolle der Medien angeht. Jede Zeitung, jeder Sender muss den andern übertrumpfen und neue Schlagzeilen bringen. Da geht es letztendlich um Quote. Leider verhält sich auch unser Heimatsender nicht anders. Auch hier werden voller Inbrunst die Quoten der Neuinfektionen (als erstes) präsentiert. Die Zahlen sind so, die werden auch so schnell nicht sinken. Das haben die Fachleute vorhergesagt, nur Vorbereitungen wurden nicht getroffen. Und die Zahlen ansich sagen auch nicht viel aus. In die Schlagzeilen schaffen es nur schwere Fälle. Statt auch mal über die ohne Kompliaktion zu berichten. Hoffnung verbreiten wäre für die Bevölkerung mal angebracht. Nicht dieser ständige Panikmodus. Der schwächt die Leute und deren Abwehrkräfte.