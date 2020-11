Der Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf plant in diesem Jahr einen dezentralen Weihnachtsmarkt. Bezirksstadtrat Arne Herz (CDU) sagte am Mittwoch dem rbb, dass 25 Weihnachtsbuden über den Bezirk verteilt aufgestellt werden sollen. Standorte sollen unter anderem der Kurfürstendamm, der Breitscheidplatz und die Wilmersdorfer Straße sein. Diese Lösung sei zusammen mit dem Schaustellerverband gefunden worden, so Herz im rbb-Inforadio. Die Stände sollen am kommenden Wochenende aufgebaut werden. Ab Montag (30. November) sollen sie bis Mitte Januar geöffnet bleiben. Allerdings sei es nicht erlaubt, sich vor den Buden länger aufzuhalten.

Die meisten Weihnachtsmärkte in Berlin sind bereits abgesagt worden. Entfallen werden etwa jene am Alexanderplatz und am Roten Rathaus, auch die Winterwelt am Potsdamer Platz wird wieder abgebaut.



In den vergangenen Wochen haben bereits verschiedene andere Weihnachtsmarktbetreiber angekündigt, dass die Märkte in diesem Jahr ausfallen, unter anderem am Gendarmenmarkt und vor dem Schloss Charlottenburg. Auch der Weihnachtsmarkt in Spandau, der in diesem Jahr corona-bedingt in der Zitadelle und nicht in der Altstadt stattfinden sollte, wurde kürzlich gestrichen.



Auch in Brandenburg sind die größten Weihnachtsmärkte abgesagt worden, darunter der "Blaue Lichterglanz" in Potsdam sowie der Cottbuser Weihnachtsmarkt.