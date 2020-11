Inga Montag, 02.11.2020 | 17:12 Uhr

Der Lagebericht ist heute mal wieder interessant. Zum einen sinkt der absolute Wert der positiv Getesteten in den letzten sieben Tagen, die 7-Tage-Inzidenz steigt aber (wird morgen früh der Abstand zum RKI-Wert also mal wieder besonders groß).

Im Bereich Fallzahlen wird die Zahl der Verstorbenen benannt, mit Wohnsitz Berlin. Nach dem Bereich Stationäre Behandlung sind allein in den Krankenhäusern bisher mehr Personen an Covid-19 verstorben. Ist mir Mitte September erstmals aufgefallen, seitdem sind 34 Berliner verstorben, jedoch 77 Personen in den Krankenhäusern. Vermutlich nehmen die ITS in Berlin also Patienten in kritischem Zustand aus anderen Bundesländern auf (völlig korrekt). Schwierig wird es, wenn diese nicht gesondert ausgewiesen werden und offenbar in die ITS-Auslastung als Bestandteil der Ampeln einfließen. Denn verordnete Verschärfungen der Beschränkungen in Berlin als Folge hätten dann nur begrenzt Auswirkungen auf die Auslastung der ITS in Berlin.