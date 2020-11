Die Komplettschließung der Renée-Sintenis-Grundschule in Berlin-Reinickendorf wegen zweier nachgewiesener Corona-Fälle war rechtens. Zu dieser Einschätzung ist am Montag das Berliner Verwaltungsgericht gekommen. Es wies damit einen Eilantrag zurück, der die am 1. November ausgesprochene Sammel-Quarantäne-Anordnung außer Kraft setzen wollte.



Nachdem an der Grundschule eine Person aus der Schulleitung sowie eine Angestellte des dortigen Hortes positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, wurden alle 600 Schülerinnen und Schülern sowie das gesamte Personal in häusliche Quarantäne geschickt. Seit dem 2. November und noch bis einschließlich 12. November wird online unterrichtet. Die Corona-Ampel für die Schule war nach den beiden bestätigten Fällen auf Rot gesprungen.