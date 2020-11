Bernd&ich Berlin Dienstag, 03.11.2020 | 18:58 Uhr

Heute musste ich einkaufen, und das Gebot 1 Person auf 10 qm wurde bei Lidl jedenfalls nicht kontrolliert und gefühlt auch überschritten. So wird das nichts mit dem Lockdown light als Wellenbrecher. Maske richtig tragen (Mund | Nase) und Abstand halten per Einkaufswagen? Vielleicht 2/3. Beim 1. Lockdown stand die Security wenigstens noch am Eingang und sorgte dafür, dass die Zahl der Einkaufswagen die Zahl der Kunden begrenzte und setzte das auch durch. Wenn die Discounter eine Abmahnung bekommen wg Aktionswarenverkauf schon am Abend vorher, dann sind sie fix dabei und sofort werden die Warenkörbe abgedeckt. Das kostet nämlich. Und jetzt? Warum setzt die Gewerbeaufsicht nicht sofort Zeichen? 4 Wochen sind so schnell vorbei. Die Zeichen stehen an der Wand und keiner will sie lesen. Es ist nur noch traurig.