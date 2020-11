In einem Pflegeheim in Eberswalde (Barnim) sind zahlreiche Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Von den 35 Heimbewohnern seien bislang 13 positiv getestet worden oder klagten über Symptome, teilte der Landkreis Barnim am Samstagnachmittag mit. Ob sich auch Mitglieder des Pflegepersonals infiziert haben, ist unbekannt.

Kräfte des Katastrophenschutzes sind der Kreisverwaltung zufolge in der Nacht auf Samstag in der Pflegeeinrichtung eingetroffen. Sie unterstützen auch am Samstagnachmittag noch die Heimbewohner, verpflegen sie und versorgen manche von ihnen auch mit Sauerstoff, heißt es in der Mitteilung des Landkreises. Eine vollständige Beatmung sei bisher nicht nötig geworden. Auch Evakuierungen seien noch nicht erforderlich.



Man werde noch am Samstag den privaten Betreiber des Pflegeheims auffordern, sich intensiv auf das Ausbruchsgeschehen einzustellen und entsprechend intensiv vorzubereiten, teilte der Landkreis weiter mit.