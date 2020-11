Corona-Ausbruch in Potsdamer Senioreneinrichtung

Insgesamt meldete die Brandenburger Landeshauptstadt am Mittwochmorgen 78 Neuinfektionen innerhalb der vorherigen 24 Stunden. Die Inzidenz sei damit von 84,8 am Dienstag auf jetzt 112 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner gestiegen.

Die Stadt Potsdam meldete am Montag einen Corona-Ausbruch einer Senioreneinrichtung. Wie aus demnach seien 28 Bewohnerinnen und Bewohner und zehn Mitarbeitende der Einrichtung mit dem Virus infiziert. Um welche Einrichtung es sich handelt, gab die Stadt nicht bekannt.

Unter den aktuell positiv auf das Coronavirus getesteten Personen sind laut Stadt Potsdam auch drei, die mit zwei Schulen und einem Kindergarten in Verbindung stehen. Nach einem positiven Test einer Lehrerin in der Steuben Schule seien für einzelne Klassen des 10. und 11. Jahrgangs eine Quarantäne angeordnet worden.

In der AWO-Grundschule „Marie Juchacz“ sind laut dem Lagebericht zudem eine Lehrerin und ein Kind positiv getestet worden. Ein weiterer Fall sei im Comeniuskindergarten in Potsdam-Babelsberg festgestellt worden. Eine Abstrich-Aktion sei in Vorbereitung.