Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Berlin und die Charité wollen mit der Anlaufstelle die dortige Notaufnahme und die Praxen in der Umgebung entlasten, hieß es in einer Mitteilung der KV.

Für Patienten mit schweren Erkältungssymptomen und dem Verdacht auf eine Corona-Infektion steht seit Dienstag eine Notdienstpraxis der Berliner Charité am Campus in Mitte bereit.

Die neue Praxis befindet sich in der Philippstraße 10 in Mitte und ist täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Wie die Charité in einer Mitteilung beschreibt, besteht die Notdienstpraxis aus einem Behandlungsraum, der separat von der Notaufnahme erreichbar ist, einem gesonderten Anmeldezelt gegenüber der Notaufnahme sowie einem eigenen Wartebereich in einem beheizbaren Zelt. Patient*innen sollen sich zuerst im Zelt anmelden und bis zum Behandlungsbeginn im Wartebereich platznehmen.

Die Zahl der Corona-Neuinfektion steigt in Berlin weiterhin und erreichte am Dienstag mit 1.554 Neuinfektionen einen Höchststand.