Auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet zu werden, ist sehr unangenehm: Man bekommt ein Wattestäbchen tief in Nase und Rachen gesteckt. Doch es gibt eine Alternative. Und sie soll schon in Kürze für zu Hause zu bekommen sein. Von Konrad Bott

Warum ist ein so viel angenehmeres Verfahren nicht schon weiter verbreitet? Eine Arztpraxis in Berlin-Friedrichshain, die solche Gurgeltests anbietet, weist telefonische sowie schriftliche Fragen des rbb dazu zurück. Die Charité teilt dem rbb-Verbrauchermagazin Super.Markt auf Anfrage mit, dass zur Zuverlässigkeit der Rachenspülwasserproben aktuell noch Studien laufen.

Vor allem Krankenhäuser und Filmproduktionsfirmen, die auf dauernde Tests der Mitarbeiter*innen angewiesen sind, arbeiten mit dem Labor zusammen, lassen sich Test-Sets mit Gurgellösungen vorbereiten und analysieren. "Wichtig ist dabei, dass man den Leuten nicht nur das Test-Set in die Hand drückt, sondern ihnen genau erklärt, wie sie gurgeln müssen", erklärt Martin Obermeier im Super.Markt-Interview. "Nur sorgfältiges Gurgeln bringt natürlich die gleiche Sicherheit wie ein korrekt durchgeführter Abstrich." Das ist auch der Grund, warum das Robert-Koch-Institut (RKI) dem Gurgeltest eine gewisse Skepsis gegenüberbringt. In der Erklärung des RKI heißt es, dass es "je nach Spülvolumen und -technik zu (…) Verdünnungseffekten mit (…) hoher Ereignisvariabilität" kommen könne.

In Österreich kann man bereits Gurgeltests für zu Hause im Drogeriemarkt und in Apotheken kaufen – für 119 Euro pro Stück. Dabei ist die Auswertung in einem vertraglich gebundenen Labor inklusive, ebenso der Transport der Probenbehälter. Die verantwortlichen Firmen, testFRWD und LeadHorizon, bereiten den Direktverkauf in Deutschland vor – im Dezember sollen die Tests verfügbar sein.

Die Arztpraxen und Teststationen könnte ein solcher Do-it-yourself-Test entlasten, nicht aber die Labore, wie Obermeier erklärt: "Die Labore und Gesundheitsämter sind jetzt schon überlastet. Ich weiß nicht, wer zusätzliche Proben, die durch die frei verkäuflichen Tests dazukommen würden, noch analysieren können soll."