Die existierende Teststrategie sei lückenhaft und die Träger fühlten sich beim Einsatz der Antigen-Schnelltests alleingelassen, sagte die Direktorin des Diakonischen Werkes Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Barbara Eschen, dem rbb. So sei bisher die Vorgabe, dass nur medizinisches Pflegepersonal die Schnelltests durchführen könne. "In den Einrichtungen der Behindertenhilfe arbeiten aber keine Pflegefachkräfte, also ist eigentlich keiner da, der den Test durchführen kann."

Dutzende Träger von Einrichtungen für Menschen mit Behinderung haben den Berliner Senat aufgefordert, seine Test- und Impfstrategie zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zu überarbeiten. In Briefen an Arbeitssenatorin Elke Breitenbach (Linke) und Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) fordern sie mehr Unterstützung unter anderem bei der Beschaffung von Tests und beim nötigen Personal, sowie bürokratische Erleichterungen.

Die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales verwies darauf, dass Schnelltests bereits beschafft und einsatzbereit seien. Träger erhielten "auf Grundlage ihres Testkonzepts die zwei- bis dreifache Menge an Schnelltests, damit sie in den kommenden zwei bis drei Monaten damit testfähig sind", sagte eine Sprecherin der Verwaltung auf Nachfrage des rbb. "Notfälle bei Schnelltests werden tagesgleich geliefert." Bedingung sei jedoch, dass in den Einrichtungen qualifiziertes Personal vorhanden" sei. "Wenn das nicht der Fall ist, organisiert unser Krisenstab in Amtshilfe solches von anderer Stelle und vermittelt es dann", so die Gesundheitsverwaltung.

In einem Brief an Arbeitssenatorin Breitenbach, der dem rbb vorliegt, wird die aktuelle Lage allerdings anders dargestellt. Darin kritisieren über 40 Träger der Behindertenhilfe, dass sie die Schnelltests selbst organisieren müssen und dabei teils hohe bürokratische Hürden zu überwinden hätten. "Um jeden Test muss gekämpft werden", heißt es in dem Brief. "Wir müssen langwierig erklären, warum es zum Beispiel notwendig ist, Tests in den besonderen Wohnformen durchzuführen und dass auch Menschen mit Behinderungen Kontakte außerhalb ihrer Wohnung pflegen und einer Arbeit oder Beschäftigung nachgehen." Zudem habe man lange auf Eckkonzepte für die vorgeschriebenen Testkonzepte warten müssen, dabei sei die nationale Teststrategie bereits vor über einem Monat beschlossen worden.

Auch bei der Beschaffung sei nur an Pflegeheime und die Obdachlosenhilfe, nicht aber an Menschen mit Behinderung gedacht worden. "Bei dem Versuch, Schnelltests über den Markt zu beschaffen, sind wir mit Lieferengpässen konfrontiert. Derweil versuchen wir, die Leistungserbringung aufrechtzuerhalten, so gut es geht."