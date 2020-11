Das Land Brandenburg bereitet sich auf den Start der Corona-Impfungen vor. Nachdem bereits bekannt worden war, dass in Potsdam ein Impfzentrum entstehen soll, wurde nun ein weiterer Standort bekannt. Auch im Raum Cottbus soll eine Impfzentrum aufgebaut werden, erklärte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Freitag in Potsdam bei der Eröffnung des neuen Corona-Testzentrums in der Metropolishalle in Potsdam. Die genauen Standorte stünden aber zurzeit noch nicht fest.