Neuköllner Freitag, 06.11.2020 | 10:39 Uhr

Und wieder so ein "Hardliner" Kommentar... "Leute Einsperren ab 20 Uhr", am besten dann noch bis 8 Uhr morgens - aber halt - Ausnahmen für Angestelle und Schüler - In einem Stadtstaat wie Berlin. Am besten auch noch die Einkaufszeiten (Nahrunsmittel, Sanitär) parallel radikal beschneiden, noch mehr Ämtertermine streichen und die Kommunikation auf nicht funktionierende Online Systeme verlagern.



Gut durchdacht, mein Herr! Wo sind wir - Deutschland in den 1980er Jahren?





Der ÖPVN Takt kann an manchen Stellen jedoch durchaus besser sein. Das Problem liegt aber bei den meisten Hauptlinien nicht am "zu schwachen Takt" (selbiger ist ziwschen 4 und 6 Minuten), sondern am Volk das nicht richtig weiß wie man Einsteigt, Aussteigt und von den Türen zurück tritt.



Aber immer schön aus den Hinterreihen fauchen.