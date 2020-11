Trotz mehrerer Corona-Infektionen ist das Gesundheitsamt Berlin-Mitte nach eigenen Angaben weiter voll handlungsfähig.

Lediglich die Arbeit am Test-Platz sei augenblicklich eingeschränkt, sagte Gesundheitsstadtrat Ephraim Gothe (SPD) am Samstag dem rbb. Andere Bereiche wie die Kontaktverfolgung arbeiteten normal weiter, so Gothe in der Abendschau.

Am Freitag war bekannt geworden, dass es im Amt mehrere Corona-Fälle gibt. Laut Gothe sind drei Mitarbeiter mit Covid-19 infiziert. Zehn Kontaktpersonen stünden derzeit unter Quarantäne.