Lockdown? Kennen wir. Dennoch ist die derzeitige Situation nicht mit dem Frühjahr vergleichbar, sagt die Psychotherapeutin Pilar Isaac-Candeias. Was an vielen nagt, ist die Ungewissheit, vor der wir jetzt stehen - und auf die es keine einfachen Antworten gibt.

Wir können auch nur hoffen, dass diese ganzen Maßnahmen irgendwie dabei helfen. Es scheint so zu sein, dass sie zumindest die Infektionszahlen etwas drücken. Aber man sieht nicht, wie sich das ganze weiterentwickeln wird. Mutiert das Virus oder nicht? Kriegen wir das in den Griff? Wird es einen Impfstoff geben? Wenn es einen Impfstoff gibt, hält der länger als vier Monate oder muss man sich dann andauernd impfen lassen? Wir wissen nichts. Mit dieser Ungewissheit muss man leben und das fällt uns Menschen furchtbar schwer.

Was wir alle aushalten müssen, ist die Ungewissheit und auch die Unsicherheit. Das ist, was uns allen so schwer fällt. Wir wollen ja immer schnelle Lösungen, schnelle Erklärungen. "Das ist passiert, auf diese Weise kann man das wieder wegmachen. Dann halten die Dinge besser aus, mit einer Erklärung und einer zeitlichen Perspektive." Aber nun stellen wir fest, im Grunde befinden wir uns in der Dunkelheit und leuchten ein bisschen mit der Taschenlampe hin und her, um irgendwie einen Weg aus diesem Tunnel heraus zu finden.

Pilar Isaac-Candeias: Nein, es ist kein Vorteil. Man muss das Ganze als einen Prozess sehen. Im Frühjahr war den Menschen bewusst: "Oh, jetzt ist was Schlimmes passiert. Wir haben den Shutdown, den haben wir noch nie gehabt. Das ist etwas ganz Besonderes, das ist schwierig für alle und macht natürlich Angst." Aber es war eben trotzdem Frühjahr und alle dachten, wir benehmen uns jetzt und dann wird das alles wieder gut. Nun stellen wir aber fest, es wird eben nicht alles wieder gut. Deswegen ist dieser Shutdown viel belastender, als es der erste war.

rbb|24: Seit vergangener Woche befinden wir uns erneut in einem Shutdown, wenn auch mit weniger restriktiven Regeln als im Frühjahr. Ist es ein Vorteil, dass wir Erfahrungen haben, auf die wir zurückgreifen können oder befinden wir uns doch in einer ganz neuen Situation?

Pilar Isaac-Candeias ist Psychologische Psychotherapeutin und seit mehr als 25 Jahren in diesem Beruf tätig. Sie ist Mitglied im Vorstand der Psychotherapeutenkammer Berlin und unterhält eine Praxis in Schöneberg.

Das Unbekannte ist nun, dass uns eben gerade dieses Virus getroffen hat. Da hilft es auch nicht zu sagen: "Der hat es falsch gemacht. Diese oder jene Maßnahme wurde zu spät, zu früh, irgendwann getroffen." Was sicherlich falsch war, war was eben Boris Johnson, Donald Trump und andere gemacht haben. Zu sagen, das ist doch alles nix. Die haben es ignorieren wollen und damit schlimmer gemacht.

Ja natürlich. Das sehen wir an den ganzen Verschwörungstheoretikern, die sich verrennen. Das sehen wir an Donald Trump. Die Warnung, dass wir irgendwann eine Pandemie mit irgendeinem unbekannten Virus erleben würden, gab es ja seit Langem. Es gab Ebola, es gab viele Krankheiten und Viren, die uns bis zu ihrem Auftreten unbekannt waren und die wir nicht behandeln konnten. In dieser Form hat uns zwar bisher keine Pandemie getroffen, aber ich erinnere mich, wie Staaten Impfdosen gekauft haben, um die Schweinegrippe bekämpfen zu können.

Ich habe das Gefühl, ich treffe momentan sehr viele Menschen, die sehr gestresst sind. In meinem direkten Umfeld ist das so, aber auch, wenn ich mich in der Öffentlichkeit bewege. Wenn ich in der S-Bahn sitze, wenn ich im Straßenverkehr bin und natürlich bin auch ich in vielen Situation gestresster, als ich es vor der Pandemie war.

Gestresst, gereizt, frustriert, enttäuscht, das sind wir alle. Das ist auch jetzt viel schwieriger zu managen als im Frühjahr. Weil es so ein langer Prozess ist, weil kein Ende abzusehen ist und wir wissen, wir werden uns weiter einschränken müssen. Wann kriegen wir das Leben zurück, das wir gewohnt waren? Das wissen wir eben nicht.

Manche reagieren auf ihren Frust und Stress mit Aggressionen. Sie wollen das nach außen kehren - "ich klage an, ich motze rum". Die anderen reagieren mit Depression, mit: "Ich ziehe mich zurück, ich verzweifle an der Welt und an mir".

Das sind beides schlechte Strategien, um mit Stress umzugehen. Müssen wir erkennen, dass wir alle gestresst sind und das jetzt akzeptieren?

Das sagt sich so schön: akzeptieren. Der Stress macht etwas mit einem. Er macht aggressiv, er macht depressiv, er frisst vor allem Energie. Die Frage ist, wie wir gemeinsam als Gesellschaft am besten mit dieser Situation umgehen? Das geht nur mit Solidarität. Ich stelle mich ein Stückchen zurück, um solidarisch andere zu unterstützen, die vielleicht schwächer sind, anstatt zu sagen: "Aber ich! Ich will in den Club, ich will doch dies und das." Ja, aber das geht eben nicht, weil es andere gefährdet. Wir sitzen alle in einem Boot, weltweit. Was können wir also tun, damit wir Gefährten sind, solidarisch miteinander sind?

Am Anfang der Pandemie, beim ersten Shutdown, haben viele für die Pflegenden in den Krankenhäusern geklatscht. Das sollte Anerkennung ausdrücken. Die Menschen haben Nachbarschaftshilfe organisiert und solche Dinge. Das scheint alles ein Stück weit wieder verloren zu gehen, da es in diesem langen Prozess so viel Frustration gibt. Zu sagen, "gemeinsam schaffen wir das, gemeinsam kommen wir da irgendwie durch", ist auch das Beste, was Sie als Journalisten verbreiten können. Ein solidarisches Denken, das die Egoismen - das "me first" - etwas zurückstellt.

Das ist natürlich schwierig, denn viele Leute haben auch Existenzängste und bekanntlich kommt, frei nach Brecht, "erst das Fressen und dann die Moral".