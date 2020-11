Bild: dpa/Soeren Stache

Brandenburg - Nonnemacher stellt Lagebericht zur Corona-Pandemie vor

05.11.20 | 08:56 Uhr

Die Landesregierung in Brandenburg hat in der vergangenen Woche strengere Regeln im Kampf gegen das Coronavirus beschlossen. Die Neuinfektionen steigen bislang aber weiter. Über die Lage im Land will Gesundheitsministerin Nonnemacher heute informieren.

Die Brandenburger Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) will am Donnerstag einen Bericht zum Stand der Corona-Pandmie im Land vorlegen. Den Fachpolitikern im Gesundheitsausschuss des Potsdamer Landtags berichtet Nonnemacher in einer Sondersitzung. Der Ausschuss hat vorab angekündigt, per Videokonferenz zu tagen. Eine Sondersitzung am Dienstag war ausgefallen, nachdem eine Corona-Infektion von Ministerpräsident Dietmar Woidke bekannt geworden war.

Zahl der Neuinfektionen in Brandenburg rasant gestiegen

Die Zahl der Neuinfektionen ist zuletzt stark gestiegen. Allein in den 24 Stunden von Dienstag auf Mittwoch meldete das Gesundheitsministerium erneut 362 neue Fälle. Auf den Intensivstationen in Brandenburger Kliniken liegen 73 Corona-Patienten. Im Klinikum Niederlausitz (Oberspreewald-Lausitz) etwa waren zuletzt zeitweise alle zehn vorhandenen Intensivbetten belegt. Angesichts rasant steigender Corona-Infektionszahlen in Brandenburg hatte das Regierungskabinett in Brandenburg vergangene Woche neue Corona-Regeln beschlossen. Seit Montag sind Gaststätten, Kinos, Theater, Museen und Fitnessstudios geschlossen, Hotels und Pensionen sind für Touristen tabu. Für die Oberstufe in Gymnasien und Oberstufenzentren gilt Maskenpflicht auch im Unterricht. Das Virus breite sich "mit atemberaubender Geschwindigkeit" aus, sagte Ministerpräsident Woidke in der vergangenen Woche. Selbst wenig betroffene Landkreise in Brandenburg seien bereits spürbar von der Pandemie betroffen. Abgesehen von den beschlossenen Maßnahmen sei es nötig, dass "jeder sein eigenes Verhalten an die Dramatik der Situation" anpasse.

Brandenburg will Maskenpflicht stärker kontrollieren

Das Land, die Polizei und Verkehrsunternehmen haben angekündigt, dass die Einhaltung der Maskenpflicht in Brandenburg verstärkt kontrolliert werden soll. Intensivere Kontrollen sollen Brandenburgs Polizei und die Ordnungsämter der Städte und Gemeinden zunächst bis Ende November durchführen. Angekündigt wurden unter anderem gemeinsame Streifen im Nahverkehr. Etwa 50 Beamte der Bereitschaftspolizei sollten nach Angaben eines Polizeisprechers am Donnerstag in Frankfurt (Oder) sowie in den Landkreisen Oder-Spree und Barnim im Einsatz sein. "Dort gab es bereits Amtshilfeersuchen der zuständigen Behörden", sagte Herbst. "Wir sind aber mit allen Landkreisen und kreisfreien Städten im Gespräch."

Sendung: Brandenburg Aktuell, 05.11.2020, 19.30 Uhr