Warum die Corona-Infektionen in Spandau so stark zugenommen haben

Während in vielen Berliner Bezirken bei den Neuinfektionen mit Covid-19 die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner konstant bleibt oder sinkt, ist sie in Spandau gestiegen.

Über Monate hatte der Bezirk vergleichsweise geringe Infektionszahlen, am Donnerstag lag der Wert laut den Fallzahlen der Gesundheitsverwaltung bei 304,7 – das ist das sechsfache des Alarmwertes von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Nur in Friedrichshain-Kreuzberg ist der Wert mit 333 noch höher. Berlinweit lag die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner am Donnerstag bei 215,6.